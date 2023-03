04/03/2023 KL. 19:00

»Da jeg lå der på græsset, tænkte jeg, at jeg var ved at dø. Det var det«

Mens de fleste andre flygtede mod vest, da Rusland invaderede Ukraine, kørte de to danske journalister Emil Filtenborg og Stefan Weichert direkte mod fronten – og blev hårdt såret af skud. I dag taler Emil Filtenborg om, at han er helt urimelig heldig med at være i live – og at han aldrig får sit liv som krigsjournalist tilbage.