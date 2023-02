23/02/2023 KL. 11:00

Familie hjalp ukrainsk enke med at få hendes mand begravet i Danmark – de kørte til Ukraine for at hente ham

Nu samles der ind for at dække udgifterne og til at støtte hans efterladte familie i Danmark. Siden krigens udbrud er der oprettet 143 Ukraine-indsamlinger, og Røde Kors melder om rekordhøjt beløb.