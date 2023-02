Borgmestre trodser regeringen og ønsker at ukrainere bliver

- Vi vil gerne have flere borgere, for vi er ikke begunstiget. Her dør flere erhverv, end der bliver født.

- Det er ikke sikkert, at alle 98 kommuner ligner hinanden på det her punkt. Men i Frederikshavn vil vi rigtig gerne have arbejdskraft, siger hun.

Netop på grund af behovet for, at ukrainerne hjælper til med at genopbygge landet, kalder Faaborg-Midtfyns borgmester, Hans Stavnsager (S), det for en ”egoistisk holdning” at have, når han håber på, at flere bliver permanent.

- Men ud fra en egoistisk synsvinkel tror jeg, det vil være godt for kommunen, hvis en del bliver. Vi har brug for arbejdskraft - som kommune og i vores virksomheder.