Knap fire ud af ti ukrainere ønsker at blive efter krigen

Hos flere kommuner, Ritzau har talt med, er det overordnede indtryk, at ukrainerne bidrager og gerne tager de job, der er.

Derfor vil eksempelvis Hans Stavnsager (S), borgmester i Faaborg-Midtfyn Kommune, ikke have noget imod, hvis flere af dem bliver.

I Faaborg-Midtfyn er 321 ukrainere blevet visiteret til en bolig.

- Det er måske en lidt egoistisk holdning at have, for i virkeligheden er det jo vigtigt, at så mange af dem som muligt kommer tilbage til Ukraine og er med til at bygge landet op.

- Men ud fra en egoistisk synsvinkel tror jeg, det vil være godt for kommunen, hvis en del bliver. Vi har brug for arbejdskraft - som kommune og i vores virksomheder, siger han.