Børn med muskelsvindsygdom kan blive symptomfri med nyt tiltag

- Når man først er kommet så langt, har man allerede tabt en del af sine muskler. Og man vil ikke kunne få de tabte celler tilbage. Heller ikke med behandling, siger Peter Born.

Den mest alvorlige type af SMA kan betyde, at barnet blandt andet er i risiko for at komme til at sidde i kørestol permanent.

- Med en tidlig behandling kan vi give børnene en betydelig bedre muskelstyrke, undgå at mange af dem bliver permanente kørestolsbrugere samt give dem bedre mulighed for at gå i skole og få et arbejde senere i livet.

- Mange børn med de mildere former kan udvikle sig helt normalt med den tidlige behandling, siger Peter Born.

SMA har været en del af screeningen siden årsskiftet, og ifølge Born er forventningen, at man finder 6 til 8 børn med SMA om året.