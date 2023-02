Ung mand alvorligt såret efter knivstikkeri i København

Han forventer, at den 20-årige skal fremstilles i grundlovsforhør tirsdag, hvor en anklager i så fald vil begære ham varetægtsfængslet.

Vagtchefen vil ikke fortælle, hvorvidt der er tale om personer med rocker- eller banderelationer.

Knivstikkeriet fandt sted lige uden for en visitationszone, der tidligere i februar blev etableret i dele af Nørrebro og Nordvest.

Zonen gjaldt fra onsdag den 8. februar klokken 18.00. Den gælder frem til onsdag den 22. februar klokken 18.00.

I en visitationszone må politiet uden nærmere begrundelse kropsvisitere alle og ransage alle køretøjer.

Normalt kræver det, at politiet har en rimelig grund til at mistænke den pågældende, og samtidig skal indgrebet have væsentlig betydning for efterforskningen.