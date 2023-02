Danmark sender 42 mobile boliger til jordskælvsramte Tyrkiet

- Når den først står der, kan den selvfølgelig godt tages ned og sættes op igen, siger Jens Oddershede.

- Men det er hensigten, at det er en mere fast og mere bekvemmelig form at bo i end et telt er, så der er mulighed for, at man kan bo der i længere tid.

Enhederne vil i første omgang blive kørt til Tyrkiet med lastvogne. De ventes at være fremme om en uges tid.

I alt har over 47.000 mennesker mistet livet, efter at voldsomme jordskælv ramte Tyrkiet og Syrien den 6. februar. Størstedelen af ofrene er i Tyrkiet.

Millioner er desuden blevet hjemløse i de to lande.

Mandag aften melder Det Europæiske Seismologiske Center, EMSC, at endnu et jordskælv har rystet grænseregionen mellem Tyrkiet og Syrien.

Det er blevet målt til at have en styrke på 6,3 ifølge EMSC.

Indtil videre er der ingen oplysninger om, hvorvidt skælvet har kostet menneskeliv.

Mandagens donation fra Danmark, der samlet koster omkring tre millioner kroner, kommer i rækken af flere danske bidrag til Tyrkiet og Syrien.

Boligerne er dog alene målrettet Tyrkiet.

- I første træk er det noget, tyrkerne har efterspurgt via EU. Det er også via EU, vi gør det. Vi har ikke set noget fra Syrien ad de kanaler, vi normalt ser den slags ting.

- Men det er da rigtigt, at når man ser nyhederne fra Syrien, kunne det også godt virke, som om de kunne bruge det. Men nu er det Tyrkiet, vi sender det til, for vi kan kun bruge det en gang, siger Jens Oddershede.

Pengene til donationen og en del af transporten kommer fra udviklingsbistanden. EU finansierer den anden del af transportudgifterne.