Yderligere to tilfælde med multiresistente bakterier fra Dicillin

Bakterierne er i sig selv ikke nødvendigvis problematiske. Men deres multiresistente gener kan være hæmmende for behandling af andre sygdomme.

Bliver man smittet med den type bakterier, skal man resten af sit liv i isolation - altså på enestue - under eventuel behandling på sygehuset.

CPO står for carbapenemase-producerende organismer. Det er ifølge Sundhedsstyrelsen en fællesbetegnelse for en gruppe af bakterier, som kan være svære at behandle.

- Selv om der er påvist to tilfælde i 2020, vurderer vi, at risikoen for at være blevet smittebærer ved at have indtaget Dicillin før september 2022 er så lille, at der ikke er grund til særlige forholdsregler for disse personer, siger SSI’s faglige direktør, Tyra Grove Krause.