26/02/2023 KL. 20:45

Skærme i folkeskolen: »Det bliver et problem, når eleverne sidder som kontorfolk«

Regeringens ønsker om at nedbringe mængden af skærmtid i folkeskolen. Forslaget hilses velkommen af en skoleforsker, som dog mener, at der skal fjernes nogle sten, hvis ambitionen skal indfries. Fra DI lyder der imidlertid en opfordring til, at skærmene blot skal bruges rigtigt.