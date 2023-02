Manden kendt som klædeskabsmorderen får nej til prøveudskrivelse

Her overmandede Peter Kronholm hende bagfra, trak en pose over hendes hoved og viklede et sjippetov om halsen på hende. Det knækkede, da han strammede til.

Kvinden havde en bekendt til at vente udenfor, og han ringede til hende, da hun ikke kom ud igen. Det lykkedes for kvinden at slippe væk, og i retten fortalte hun, at der i lejligheden var spredt plastik ud på gulvet, som var det forberedt, at hun skulle slås ihjel.

Kronholm blev imidlertid ikke dømt for drabsforsøg, men for grov vold. Og selv om flere af rettens medlemmer stemte for en forvaringsdom, så mente flertallet, at Kronholm sin fortid til trods alene skulle idømmes en tidsbestemt straf på fængsel i et år og seks måneder.

Kronholm accepterede på stedet afgørelsen, men anklagemyndigheden ankede til Højesteret, hvor dommerne i 2007 valgte at følge indstillingen fra anklagemyndigheden og Retslægerådet og idømme ham forvaring.

Den i dag 61-årige mand sidder i forvaring i Storstrøms Fængsel på Falster. Tidligere var han i Herstedvester Fængsel, og han har også været indsat i et fængsel på Fyn.

Forvaringsdømte har krav på med jævne mellemrum at få deres sag prøvet ved en domstol. Den ret har Kronholm tidligere benyttet sig af, men hver gang har retten afvist at lade ham komme på fri fod.