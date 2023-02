75 år: Suzanne Bjerrehuus (22-02-1948), jurist, Hellerup - RB

- Folk, som ikke var stemmeberettigede, havde stemt mig ud. Jeg havde kæmpet en flot kamp for at blive, men når det er slut, er jeg god til at vende ryggen til skuffelserne og starte på en frisk, lød det fra Bjerrehuus.

Suzanne Bjerrehuus blev i 1995 ramt af kræft, men overlevede sygdommen. Hun fortalte dog i 2018, at hun har haft senfølger som konsekvens af den strålebehandling, hun gik igennem dengang.

Hun har generelt aldrig været bleg for at dele ud af privatlivet, og det beretter hendes bibliografi om.

I bogen ”Livet i mine mænd” fortæller hun om de mænd, der har spillet en rolle i hendes liv, og i ”En vinter nær” beretter hun om at blive ramt af kræft, og hvordan hun håndterede forholdet til familie og venner midt i sit livs krise.

Suzanne Bjerrehuus er gift med erhvervsmanden Asger Aamund. Hun er mor til Oliver Bjerrehuus, der er model.

/ritzau/