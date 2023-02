21/02/2023 KL. 11:00

Pårørende i fælles opråb: Grib ind over for Faderhuset

For første gang nogensinde går en gruppe pårørende sammen i en fælles udtalelse og opfordrer myndighederne til at gribe ind over for den tidligere menighed Faderhuset. Det sker efter Jyllands-Postens afsløringer af vold mod børn og omsorgssvigt. De pårørende advarer om en »sekterisk« udvikling.