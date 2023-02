25/02/2023 KL. 09:50

Folkeskoler har svært ved at sende elever til erhvervsuddannelser. En nordjysk skole har firdoblet antallet på få år

Antallet af folkeskoleelevers optag på erhvervsuddannelser daler, men på grund af kommunernes forskelligheder er det svært at give konkrete råd til at vende udviklingen. Sydøstskolen i Hjørring synes dog at have knækket koden.