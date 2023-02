En plantebaseret p-pille til rotter skal gøre gift overflødigt

Det forklarer Johan Andersen-Ranberg fra Institut for Plante- og Miljøvidenskab, i en pressemeddelelse fra Københavns Universitet.

- Jeg plejer at joke lidt med, at det her produkt er ”woke” - det er bæredygtigt, dyreetisk, og så er det endda stærkt på ligestilling, fordi det også er hanrotterne, der er mål for den her rotteprævention, siger han.

Johan Andersen-Ranberg har været med til at stifte virksomheden TriptoBIO, der nu vil rulle løsningen ud.

De former for rottegift, der er mest udbredt i dag, er ifølge Miljøstyrelsen ”ekstremt giftige og principielt uønskede i miljøet”. Det skrev styrelsen i forbindelse med godkendelse af en ny type gift i 2020.