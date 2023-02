Forskere hædres for ny viden om Parkinsons og bæredygtige batterier

Dorthe B. Ravnsbæk modtager prisen for blandt andet at have fundet ud en mere bæredygtig vej til at fremstille batterier.

Batterier laves i dag af den knappe ressource litium. Men forskeren har påvist, at batterier også kan fungere på natrium, som er et mere bæredygtigt materiale.

Per Borghammer modtager prisen for at have bidraget med ny viden om Parkinsons syge, der forårsager rystelser og nedsat livskvalitet hos op mod 12.000 danskere.

Forskeren har som den første i verden påvist, at der findes Parkinsons-proteinklumper i tarmen op til 20 år, før diagnosen stilles.