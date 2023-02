Stor eftersøgning i København: Politiet leder efter forsvundet kvinde med dykkere og hunde

Vagtchef ved Københavns Politi Henrik Stormer oplyser til TV 2, at kvinden var på vej på en date, da hun sidst blev set fredag. Politiet ved dog ikke på nuværende tidspunkt, hvem kvinden skulle på date med, eller hvor de skulle mødes.

Politiet oplyser til Ekstra Bladet, at kvinden blev efterlyst af sin nabo og søn, efter at de har reageret på, at hun havde efterladt sin hund alene i hjemmet, hvilket de beskriver som atypisk for kvinden.