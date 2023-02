Vagtchefen ved Sydøstjyllands Politi bekræfter ligeledes episoden og oplyser, at man modtog en anmeldelse om overfaldet klokken 15:05 lørdag. Han oplyser desuden, at fængselsbetjenten er uden for livsfare.

Sydøstjyllands Politi ønsker ikke at oplyse yderligere i sagen, da den indsatte fremstilles i grundlovsforhør ved Retten i Horsens klokken 10:00 søndag. Den indsatte er sigtet for drabsforsøg.