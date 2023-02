Efter fire år med lov om psykisk vold er 12 blevet straffet

I de fleste af dommene indgår også andre forbrydelser - eksempelvis fysisk vold.

I Justitsministeriets offerundersøgelse fra 2021 svarer næsten syv procent, at de inden for det seneste år har været udsat for psykisk vold.

Tal, som Rigspolitiet har trukket, viser, at der var i alt 486 anmeldelser og 266 sigtelser for psykisk vold sidste år.

Trine Baumbach, der er juraprofessor på Københavns Universitet, siger, at det umiddelbart lyder af meget små tal, når kun 12 har fået en straf.

Men hun mener også at kunne se fremskridt i politiets og retssystemets håndtering af sagerne:

- Det betyder ikke nødvendigvis, at der begås mere vold, men at politi, anklagemyndigheden og domstolene er blevet mere fortrolige med den her bestemmelse.