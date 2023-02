Otto leverede fuld storm flere steder i landet

Vinden toppede fredag aften ved Hanstholm. Her blev der ifølge DMI målt en middelvind på 27,3 meter per sekund. Vindstødene ramte med 38,1 meter per sekund, hvilket er af orkanstyrke.

Grænsen for orkan ligger på 32,6 meter per sekund.

- Derudover har vi haft vindstød af stærk storm rigtig mange steder. Også dybt inde i landet, siger meteorologen.

- På den måde har vindstødene haft forholdsvis høje vindstyrker. Det er også derfor, vi har set konsekvenser som væltede træer og restriktioner i trafikken i hele landet.