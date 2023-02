Stormen Otto påvirker weekendens flytrafik i Københavns Lufthavn

Det har betydet, at fly der fredag skulle lande i København, i stedet fløj til blandt andet Amsterdam eller Berlin.

Derfor skal en del af lørdagens lufttrafikprogram lægges om, da en række fly og besætninger ikke er, hvor de er planlagt til at være.

– Så hvis man skal ud og rejse, skal man væbne sig med ekstra tålmodighed og sørge for at holde sig informeret, siger Lars Lemche.

Flere passagerer, der landede i lufthavnen fredag aften, oplevede en lang ventetid i flyet efter landing. Vindstødene gjorde, at broer og trapper ikke kunne bruges til at tømme flyene for passagerer.