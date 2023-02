Togtrafikken er flere steder i landet påvirket af stormen Otto

Der kører også én togbus fra Aalborg til Aarhus H klokken 22.30, 23.30 og 00.30.

Sidst på eftermiddagen holdt et tog stille i en skov mellem Gråsten og Sønderborg, efter at det havde påkørt et væltet træ, skrev TV 2.

Omkring klokken 17.10 kunne toget, der nåede at holde stille i omkring to timer, køre videre til endestationen Sønderborg, oplyser DSB til Ritzau.

Dermed kunne passagererne blive i toget og skulle ikke evakueres.

Også på Øresundsbroen er togtrafikken påvirket. Her er den lukket i begge retninger, ligesom der er lukket for al biltrafik.