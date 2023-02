Østjysk mand får 17 år for narko og våben - tjente 14 millioner

Politienheden NSK har arbejdet sammen med spansk politi, Skattestyrelsen og kolleger i Fyns Politi, Sydøstjyllands Politi og Østjyllands Politi, fremgår det af pressemeddelelsen.

Ved anholdelsen blev der beslaglagt indestående på konti, bitcoins og et ur til en samlet værdi af cirka to millioner kroner hos den 33-årige, oplyser anklageren.

I fredagens dom indgår, at han får konfiskeret i alt 14 millioner kroner, som han skal have tjent på den grove kriminalitet.

Også besiddelse af to pistoler, et maskingevær og en maskinpistol indgår i tilståelsen.

Den 33-årige har modtaget dommerens afgørelse. Han har altså valgt ikke at anke til landsretten for at få nedsat straffen.