24/02/2023 KL. 11:30

For abonnenter

For et år siden ankom familierne til Danmark – her er de i dag

En ting er at flygte, redde livet og ankomme i sikkerhed til et fremmed land, der hedder Danmark. Men hvad gør man, når et nyt liv skal bygges op? Jyllands-Posten er vendt tilbage til tre ukrainske kvinder, som for et år siden i avisen fortalte om deres flugt.