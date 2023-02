Dronningen mødte Putin i 2014: Har aldrig set så kolde øjne

- Putin troede, at han kunne splitte hele Europa ad, men han fik os til at stå sammen. Det har betydet noget, at vi alle kunne opleve et folk, der sagde: ”Nej, det skal være løgn.” Det er meget stærkt, siger dronning Margrethe til Weekendavisen.

I samme omgang roser hun Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskyj, og måden, han ”går i ét med sit folk”.

Da dronning Margrethe holdt sin nytårstale 31. december var hele det ukrainske folk også de første, der fik en nytårshilsen.

- Heltemodigt kæmper de for deres frihed. Det gør et stærkt indtryk på os alle, lød det blandt andet i nytårstalen.

Ud over krigen i Ukraine kommer dronningen i interviewet blandt andet også ind på sit ”venskabelige forhold” til dronning Elizabeth II af Storbritannien, der døde i september sidste år.