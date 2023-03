Laurids Jakobsen kan godt mærke, at han er blevet ældre. Alligevel løber han stadig 120 km hver uge. Det bliver til cirka 480 km om måneden og gennem et langt liv mere end 280.000 km, har han regnet ud.

For at holde sig fit og bevare muskelkraft og muskelmasse i benene følger han et træningsprogram, som han vil dele med Jyllands-Postens læsere.