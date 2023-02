Dommer har afvist at forhøje erstatning for 466 døgn bag tremmer

Jane Ranum har tidligere understreget for Ritzau, at hun mener, der foreligger en grov pligtforsømmelse i den måde, som politiet og anklagemyndigheden håndterede sagen på.

- Politiet har simpelthen haft interne oplysninger om, at det kunne være en anden end min klient, og den oplysning har man ikke givet mig, sagde Ranum få uger efter løsladelsen i 2019.

Manden blev oprindeligt varetægtsfængslet i december 2017. Han og 15 andre med tilknytning til banden Loyal To Familia var mistænkt for at have angrebet en mand med tilknytning til den rivaliserende bande Brothas.

I marts 2019 - lige inden dommen i en langvarig straffesag om drabsforsøg - blev den 28-årige løsladt. Politiet havde forvekslet ham med en anden, lød begrundelsen.