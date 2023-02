Danmark mangler beredskab mod unges misbrug af vanedannende piller

Et afvænningsforløb for unge under 18 år, hvor man gradvist nedtrappes fra sit stofindtag, kræver en koordineret socialfaglig og en lægefaglig indsats.

Det skyldes, at pillerne skaber en stærk afhængighed, og at brugeren som følge heraf kan opleve voldsomme abstinenser ved ikke at få sit stof.

TV 2 Østjylland talte sidste år med misbrugscentre i Randers, Norddjurs, Syddjurs, Aarhus, Silkeborg og Horsens.

Disse kommuner beskrev det som et stort problem, at særligt unge fra teenageårene og op gennem 20’erne har et misbrug af opioider.

Også i Esbjerg og Ribe breder problemet sig, har JydskeVestkysten beskrevet.

TV 2 Kosmopol har spurgt 34 kommuner i hovedstadsområdet, hvor hver fjerde svarer, at de i større eller mindre grad har kendskab til unges brug af opioidpiller. Men størstedelen oplever ikke et problem.