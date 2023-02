Eksperter vil have mere hjælp til »hjernevaskede« børn i sekter

Nye dokumenter i sagen om vold og misrøgt i det tidligere Faderhuset bekræfter eksperter i, at danske myndigheder har været for ringe klædt på til at håndtere lukkede, sekteriske miljøer. Jyllands-Posten har fået aktindsigt i en række konkrete børnesager med tilknytning til Faderhuset i de år, familierne boede i Lolland Kommune.