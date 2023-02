En kvinde blev sent onsdag aften fundet dræbt i et rækkehus i Sabro nordvest for Aarhus.

Det oplyser vagtchef ved Østjyllands Politi Dion Emdal tidligt torsdag morgen.

Politiet modtog anmeldelsen onsdag klokken 23.13.

- Vi får en anmeldelse fra en adresse i Sabro, hvor vi får at vide, at der ligger en død person i et rækkehus, siger han.