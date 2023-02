Hans hjem fungerede som et frirum for de to drenge, og han hjalp dem gennem svære perioder.

Men i hjemmet forgreb den i dag 51-årige mand sig også på drengene. Det har Retten i Aalborg afgjort og idømt manden fire et halvt års fængsel for misbrug og voldtægter. Det skriver Nordjyske.

Manden købte i 2009 et hus i Himmerland, og samme år begyndte overgrebene på vennens søn og naboens søn. De var henholdsvis 9 og 15 år, da det begyndte, og de seksuelle overgreb fandt sted frem til 2020.