Seruminstitut ser fortsat stigning i smitte med streptokokker

Det er eksempelvis blodforgiftninger, svær lungebetændelse, meningitis og led- og muskelinfektioner.

I øjeblikket påvises der tre til fire tilfælde dagligt. Det er en tredobling i forhold til normalt, hvis man tager højde for årstiden.

Derfor opfordres læger også til at være ekstra opmærksomme på nye smittetilfælde, siger Peter Henrik Andersen, afdelingslæge hos SSI.

- Det er fortsat vigtigt for læger at være opmærksomme på, at der er omfattende smitte med gruppe a-streptokokker, som især viser sig som halsbetændelse og skarlagensfeber, men som i øjeblikket også forårsager et øget antal tilfælde af invasiv sygdom, siger han i en pressemeddelelse.