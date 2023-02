Gruppe tiltalt for at smugle næsten 500 kilo kokain ind i Danmark

Den ene af de tre mænd er 32 år gammel. De andre er 24 år.

I alt sidder fem på anklagebænken, når sagen starter. Sagen omfatter også en 31-årig mand og en 20-årig kvinde.

Den 31-årige mand er tiltalt for at have modtaget, besiddet og videreoverdraget omkring 135,4 kilo af de 491,5 kilo kokain, som politiet mener, at der er indsmuglet.

Den 20-årige kvinde skal have hjulpet med 50,7 kilo af kokainen.

Ud over at medvirke til salget af kokainen har politiet tiltalt den 31-årige mand og kvinden for at besidde 55,5 gram heroin, 136 gram hash og 90,5 gram skunk.