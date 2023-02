Politiagenter i stor våbensag godkendes af Højesteret

I alt forsøgte den 36-årige Andreas Andras Kassai at købe 83 skydevåben og ammunition. Sagen blev af politiet kaldt ”Operation Vermont”.

Under et retsmøde forleden har forsvarerne for de i alt fire tiltalte sagt, at amerikansk politi anvendte en metode, som er ulovlig i Danmark. Derfor skulle der enten ske frifindelse eller nedsættelse af straffen, argumenterede de.

Men dommerne i Højesteret når frem til, at den 36-årige ikke blev tilskyndet til at begå en forbrydelse, han ellers ikke ville have begået. Og forbrydelsen blev heller ikke forøget på grund af politiagenternes optræden, lyder det.

Hverken han eller de andre tiltalte i sagen blev provokeret på en måde, der er i strid med retsplejeloven eller Menneskerettighedskonventionen.