FN-chef: Stigende havniveau vil blandt andet ramme København

København er blandt de storbyer, der i fremtiden risikerer at blive ramt hårdt af stigende havniveauer som følge af global opvarmning.

Det siger FN’s generalsekretær, António Guterres, tirsdag.

Det sker under et møde i FN’s Sikkerhedsråd, hvor stigende havniveau har været på dagsordenen. Det er blandt andet blevet debatteret, hvilken indflydelse det vil have på den globale fred og sikkerhed.