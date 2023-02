En softwareopdatering udgivet af Apple kan milde disse sårbarheder, oplyser Center for Cybersikkerheds Situationscenter.

Centeret oplyser ikke, hvilke konsekvenser det kan have, hvis man ikke opdaterer sit Apple-produkt. Det fremgår heller ikke af tweetet, hvordan sårbarhederne er opdaget.

Center for Cybersikkerhed har ikke haft mulighed for at uddybe yderligere tirsdag.