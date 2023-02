- Jeg kendte aldrig dem, jeg hentede pengene fra. Når jeg spurgte, hvad det handlede om, sagde de, at det var penge fra et firma, siger han.

Manden har været varetægtsfængslet siden 15. juni 2022. Københavns Politi fik mistanke om den 41-åriges involvering i sagen i forbindelse med en efterforskning af narkotika.

Her var han blandt flere syriske mænd, der blev set håndtere større pengebeløb mellem november 2021 og marts 2022, fortæller anklageren i retten.

Ud over den 41-årige er to andre syriske mænd dømt for at smugle henholdsvis 100 millioner og 74 millioner kroner.

De to blev dømt til fængsel i henholdsvis 3,5 år og 3 år.

En fjerde skal for retten i marts.