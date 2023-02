Foreningen erkender de faktiske omstændigheder. Da sagen er rejst mod en forening og ikke enkeltpersoner, kan der ikke være krav om fængsel.

I stedet går Marina Moltke-Leth efter en bøde på 75.000 kroner til tiltalte.

Omvendt siger forsvarer Peter Vang, at bestyrelsen handlede i god tro, og at den derfor bør frifindes for bødekrav og konfiskation af våbnene.

Det skyldes blandt andet, at politiet på Bornholm for et lille årti siden gennemgik samlingen, i forbindelse med at Nationalmuseet ville hjemtage våben.

Politiet bad museet tage bundstykker ud af de andre våben og opbevare dem særskilt, men der kom ingen påbud om ændringer.

Desuden fik museet at vide, det ville få en rapport fra Politiets Administrative Center (PAC) om, hvordan våbnene skulle opbevares. Trods rykkere kom den aldrig.

- Politiet havde al mulighed for at gribe ind, hvis ikke det accepterede tingenes tilstand, siger Peter Vang.

Han påstår frifindelse for foreningen. Subsidiært at bøden nedsættes til 10.000 kroner.

Chefanklageren mener dog, at bestyrelsen burde have gjort mere for at sikre sig, at museets sager var i orden.

I 2020 søgte museet om våbentilladelse til våbnene og afventer endnu svar. Bestyrelsesformanden håber, museet må deaktivere våbnene, så de ikke kan bruges, og derefter udstille dem.

Der afsiges dom i sagen tirsdag 21. februar klokken 13.