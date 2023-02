53-årig kvinde idømt seks års fængsel for dødsvold mod kæreste

Ifølge Nordjyske lagde retten vægt på, at knivstikkene skete i forbindelse med vold og et skænderi, og at både kvinden og manden var stærkt påvirkede.

Den 53-årige kvinde har erkendt, at hun har stukket sin partner med kniv. Men hun nægter, at hun havde forsæt til at dræbe ham.

Ifølge anklageskriftet blev den 56-årige mand ramt af knivstik flere gange. Han blev blandt andet stukket i venstre side af nakken, fremgår det.

Forskellen på, om retten kan dømme for drab eller vold med døden til følge, ligger i, om retten vurderer, at gerningsmanden som minimum må anses at have accepteret, at der er en risiko for, at offeret vil dø.