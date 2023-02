18/02/2023 KL. 15:00

Han er psykisk sårbar og var »langt ude«. Men idrætten kom ham til hjælp, og han er ikke alene

En undersøgelse peger på, at psykisk sårbare oplever en lang række positive effekter ved at gå i en idrætsforening. Dansk Arbejder Idrætsforbund vurderer dog, at det kan være svært at få kommunerne til at prioritere idrætsfællesskabet i deres indsats på området.