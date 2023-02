Flere børn og unge får medicin mod ADHD og depression

Cirka 2 til 3 procent af alle skolebørn i Danmark diagnosticeres ifølge ADHD-foreningens hjemmeside med ADHD, og det svarer til cirka én elev i hver skoleklasse.

Af opgørelsen fra Danmarks Statistik fremgår det også, at forbruget af psykoanaleptika er størst hos de ældste borgere på 80 år og derover.

Det fremgår også af opgørelsen, at der især i 2021 skete en stigning i forbruget af denne type lægemidler blandt alle aldersgrupper under 80 år.

Det var samtidig et år, som coronapandemien satte et kraftigt aftryk på, og som betød nedlukninger og perioder med fravær fra studier og arbejde.

Tidligere har et studie fra Syddansk Universitet peget på, at antallet af brugere af medicin mod psykiske lidelser steg under coronaårene.