126 medlemmer af Folketinget brød ophavsretsloven i 2022

Bruddene er sket både ved deling af musik og billeder.

Ved deling af billeder på eksempelvis sociale medier skal man have lov at bruge billedet af den person, der har ophavsretten. Det vil oftest være den person, der har taget billedet.

Det skete ifølge Politikens optælling 956 gange, at en folketingspolitiker delte et billede uden at få tilladelse af den person, der havde ophavsretten.

De resterende 94 lovbrud er ifølge mediet sket ved deling af musik. Her har politikere et særligt ansvar for at få tilladelse til at dele musikken på de sociale medier.