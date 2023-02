Håndgranatlignende genstand fundet ved Frederiksborg Slot

En magnetfisker har mandag eftermiddag fanget en ”håndgranatlignende genstand” ved Frederiksborg Slot i Hillerød.

Det skriver Nordsjællands Politi på det sociale medie Twitter klokken 13.29.

- Umiddelbart ingen fare for personer, men respekter sikkerhedsafspærringen, lyder det i tweetet.

Ammunitionsrydningstjenesten - der også er kendt under EOD (Explosive Ordnance Disposal) - er ifølge politiet på vej for at hjælpe med at fjerne genstanden.