Folkekirken vil have lov til at investere i aktier

Folkekirken vil gerne have mulighed for at investere i aktier for at undgå, at pengekasserne bliver udhulet.

Det skriver Kristeligt Dagblad.

- Det er selvfølgelig ikke alle pengene, der skal investeres i aktier, men vi ønsker at sprede vores risiko mere, end vi efter lovgivningen kan i øjeblikket, siger Jørgen Nielsen, der er formand for Stifternes Kapitalforvaltning til avisen.