Kender du fornemmelsen af, at alderen trykker? At du ikke kan præstere det samme, som du kunne engang? At det kniber med kræfterne, når du spiller tennis eller løber en tur?

Det er faktisk muligt at gøre noget. Ikke sådan forstået, at du kan løbe fra din alder. Men med en bestemt form for træning kan du bremse dine musklers forfald, og det er aldrig for sent at gå i gang – uanset om du er 42 eller 82 år.