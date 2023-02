Grønlændere oplever ifølge FN-rapportør forskelsbehandling i Danmark

Direktør i Institut for Menneskerettigheder Louise Holck deler ifølge DR vurderingen af, at grønlændere oplever forskelsbehandling i Danmark.

Ligesom FN-rapportøren peger hun på problemer med de test, det offentlige bruger, når forældres evner skal vurderes.

De er udviklet i en vestlig sammenhæng og rettet mod vestlige familier. Det udgør en stor risiko for, at der kommer et ”forvrænget resultat”, siger Louise Holck til DR.

Det får direktøren til at frygte, at der på den baggrund bliver truffet forkerte afgørelser om fjernelse af børn.

Hverken socialministeren, ligestillingsministeren eller statsministeren har ønsket at udtale sig i sagen, skriver DR.

Cali Tzay vil ifølge en pressemeddelelse præsentere sin endelige rapport til FN’s Menneskerettighedsråd til september.