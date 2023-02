Nordjyllands Politi har anholdt to personer sigtet for røveri i forbindelse med et overfald på Banegården i Aalborg, hvor en mand er blevet stukket med kniv i ryggen.

Det oplyser Karsten Højrup Kristensen, der er vagtchef ved Nordjyllands Politi, tidligt lørdag morgen.

- Vi har foretaget to anholdelser, og en 16-årig er blevet sigtet i sagen. Vi har også anholdt en mand på 18 år, mens vi stadigvæk leder efter en tredje gerningsmand.