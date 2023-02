Dødsbilist sigtet for paragraf om mobilsnak under kørsel

En 23-årig mand er sigtet for at være skyld i, at en 18-årig kvinde torsdag mistede livet på Hillerødmotorvejens forlængelse syd for Helsinge i Nordsjælland.

Det fremgår af en sigtelse, som fredag er blevet læst op i Retten i Helsingør.

Den 23-årige sigtes for uagtsomt manddrab under særligt skærpende omstændigheder. Anklagemyndigheden mener, at han anvendte håndholdt teleudstyr under kørslen, da han torsdag ved middagstid kørte frontalt ind i kvindens bil.