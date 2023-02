Anbefaling til CO2-afgift på landbrug bliver forsinket op til et år

I oktober lød meldingen fra ekspertgruppens formand, professor i økonomi Michael Svarer fra Aarhus Universitet, at anbefalingerne i stedet ville komme i år.

I det oprindelige kommissorium for ekspertgruppen lød det, at ”den endelige afrapportering blandt andet skal vurdere fordele og ulemper ved henholdsvis en regulerings-, tilskuds- og afgiftsmodel på landbrugets ikke-energirelaterede udledninger samt belyse modeller for en mere ensartet CO2-regulering for alle resterende udledninger omfattet i Danmarks klimaopgørelse”.

I tillægskommissoriet, som er offentliggjort fredag, er den eneste ændring, at regeringen anmoder ekspertgruppen om at ”analysere fordele og ulemper ved at lægge en CO2-afgift på slutforbruget”.