Efter tre år: De sidste corona-testcentre lukker senest 31. marts

Herefter vil man kunne få foretaget en PCR-test hos egen læge eller på hospitalet, hvis lægen vurderer, at der er behov for det. Hvis der ikke er et sundhedsfagligt behov, vil borgere, der ønsker at blive testet, skulle benytte en selvtest.

Region Syddanmark meddeler, at den lukker sine syv testcentre i Odense, Svendborg, Vejle, Kolding, Aabenraa, Sønderborg og Esbjerg samt på Ærø Sygehus løbende frem til 31. marts.

- Det er glædeligt, at covid-19 fylder forholdsvist lidt i vores samfund, her tre år efter at de første danskere blev smittet med sygdommen, siger koncerndirektør i regionen Kurt Espersen i en pressemeddelelse.