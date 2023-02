Ung mand kræves fængslet for trafikdrab på 18-årig kvinde

- Manden fremstilles in absentia, hvilket betyder, at han ikke kan møde op til retsmødet, siger han.

Det kan dække over, at den sigtede er for syg eller skadet til at møde i retten.

Ulykken var et frontalt sammenstød mellem to biler på Hillerødvej i Nordsjælland, hvor den 18-årige kvinde afgik ved døden.

Efter ulykken blev den 23-årige bragt til Rigshospitalets Traumecenter med helikopter. Efterfølgende var hans tilstand ifølge politiet stabil.

Ulykken skete i den sydlige del af Gribskov Kommune på den strækning, som også kendes som ”Forlængelsen”. Strækningen er kendetegnet ved, at der skiftevis er to og et spor i hver retning.